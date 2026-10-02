Москва2 октВести.Канцлера ФРГ Фридриха Мерца и генерального секретаря НАТО Марка Рютте громко освистали жители немецкого Мюнстера, где состоялась церемония вручения Вестфальской премии мира. Видео публикует Clash Report.
На опубликованных кадрах видно, , как люди, собравшиеся у городской ратуши во время церемонии, громко освистывают политиков, вышедших на балкон, включая Мерца и Рютте. При этом в 2026 году Вестфальская премия мира, которая вручается за укрепление европейской сплоченности, досталась НАТО.
Ранее стало известно, что немецкие партнеры в ЕС уже готовятся к возможной отставке Мерца на фоне череды унизительных поражений его парти ХДС на земельных выборах в Германии.