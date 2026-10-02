Немцы освистали Мерца и Рютте на церемонии вручения премии НАТО в Мюнстере

Мерца и Рютте освистали на церемонии в немецком Мюнстере Немцы освистали Мерца и Рютте на церемонии вручения премии НАТО в Мюнстере

Москва2 окт Вести.Канцлера ФРГ Фридриха Мерца и генерального секретаря НАТО Марка Рютте громко освистали жители немецкого Мюнстера, где состоялась церемония вручения Вестфальской премии мира. Видео публикует Clash Report.

На опубликованных кадрах видно, , как люди, собравшиеся у городской ратуши во время церемонии, громко освистывают политиков, вышедших на балкон, включая Мерца и Рютте. При этом в 2026 году Вестфальская премия мира, которая вручается за укрепление европейской сплоченности, досталась НАТО.

Ранее стало известно, что немецкие партнеры в ЕС уже готовятся к возможной отставке Мерца на фоне череды унизительных поражений его парти ХДС на земельных выборах в Германии.