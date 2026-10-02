В Германии раскритиковали призыв генсека НАТО во всем винить Россию Эксперт BSW Дагделен осудила Рютте за призыв обвинять РФ без доказательств

Москва2 окт Вести.В Германии резко отреагировали на недавнее заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте, который призвал союзников возлагать на Россию ответственность за различные происшествия, если они "уверены или почти уверены" в ее причастности. Критиком выступила внешнеполитический эксперт немецкой партии "Союз за социальную справедливость и разумную экономику" (BSW) Севим Дагделен.

В своем посте в соцсети X она указала на опасность такого подхода, при котором для обвинений достаточно лишь подозрений.

Достаточно быть "почти уверенными". Никаких доказательств. Никакого расследования. Обвинения в адрес России, основанные лишь на подозрениях приводит ее слова Дагделен

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "нечеловеческим враньем" слова генсека НАТО Марка Рютте, что Россия якобы пытается разделить Североатлантический альянс.