Москва25 ноя Вести.Член комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев допустил, что Россия может нанести ядерный удар по странам Балтии при угрозе Калининградской области. По его мнению, Москва решится на такой шаг именно в этом случае, об этом он сказал в беседе с NEWS.ru.

Формальной причиной может стать даже вечное тявканье стран Балтии в отношении Калининграда. <...> Пыл таких сумасшедших европейских деятелей действительно можно охладить лишь с помощью ядерного удара подчеркнул депутат

По словам Журавлева, российская ядерная доктрина не предусматривает превентивного удара, а только ответный, однако содержит существенные оговорки, в частности на случай угрозы суверенитету или территориальной целостности страны. Формальным поводом, по его мнению, могут стать даже постоянные заявления стран Балтии в адрес Калининграда. Журавлев уверен, что такие обстоятельства можно считать угрозой. Угрозой он назвал и заявление нидерландской компании, производящей дроны, о том, что именно ее продукция повредила Крымский мост.

Парламентарий добавил, что применение ядерного оружия предотвратило бы возможные попытки агрессии со стороны США. Как пояснил Журавлев, в США стали бы спокойнее, наблюдая последствия удара для Литвы или Нидерландов, поскольку многие западные стратегии, по его словам, строятся на предположении, что Россия никогда не решится на подобный шаг.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что тайные или скрытые поставки ядерного оружия Украине западными странами повлекут за собой законный превентивный ядерный удар со стороны России. Он также отметил, что власти РФ не принимали решения о применении такого арсенала в ходе СВО, поскольку прямой необходимости в этом не было.