Москва4 окт Вести.Странам Европы следует прислушаться к предупреждениям от России по Калининградской области. Об этом профессор НИУ ВШЭ, генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Он напомнил, что российские дипломаты направили в Еврокомиссию предупреждение о готовности применить весь арсенал вооружений, в том числе ядерное оружие, в случае попыток блокировать Калининградскую область. Кроме того, уточнил Бужинский, президент РФ Владимир Путин в ходе обсуждений на форуме "Валдай" высказался о перспективах применения ядерного оружия.

Так, глава государства заявил, что на сегодня нет гарантий того, что ядерные державы не прибегнут к использованию ядерного оружия.

Впервые на бумаге в виде официальной ноты наш МИД направил в столицы европейских государств четко изложил, что любая попытка блокады нашей территории, в частности Калининграда, приведет к тому, что мы будем защищать свою территорию с употреблением всех средств поражения, включая ядерное. Впервые слово ядерное на официальной бумаге было доведено до европейцев. И после этого случилось выступление нашего президента на "Валдае". Так что, полагаю, если нас - ни нашего президента, ни наш МИД - в очередной раз не услышат европейцы, ну что ж, тогда, как говорится, пусть им будет хуже заявил эксперт

Ранее политолог Ростислав Ищенко отметил, что в Европе действительно верят в возможность ядерного удара РФ при определенных условиях. При этом, указал он, Вопрос только в том, что никто не знает, когда эти условия сложатся.