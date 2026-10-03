Политолог Ищенко: в Европе уверены, что Россия может нанести ядерный удар Ищенко: в Европе верят в возможность ядерного удара РФ при определенных условиях

Москва3 окт Вести.В Европе верят в возможность ядерного удара РФ при определенных условиях, заявил ИС "Вести" политолог Ростислав Ищенко.

В отличие от обывательских разговоров про ядерную войну, сведущие люди понимают, что ядерное оружие – это не шутки, отметил он.

Я много раз говорил, если у вас есть ядерное оружие, значит, вы предполагаете, что когда-нибудь его примените. Если оно есть у вашего противника, вы предполагаете, что ваш противник его когда-нибудь применит при определенных условиях заявил эксперт

По его словам, в интернете есть те, кто считает, что десяток стран вложили триллионы в производство ядерного оружия, чтобы на него любоваться, а не применять в случае необходимости.

Все, кому положено, прекрасно понимают, что ядерное оружие – это последний аргумент. Реально последний аргумент, после которого вопрос будет заключаться не в том, кто победил, а кто выжил и сколько осталось выживших? Причем не в стране, а на планете полагает Ростислав Ищенко

Он добавил, что в Европе также считают, что при определенных условиях РФ может пойти на такой шаг.