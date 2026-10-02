Карлсон: Киев бы продал ядерное оружие кому угодно, если бы оно у него было

Карлсон: если бы у Киева было ядерное оружие, он бы продал его кому угодно Карлсон: Киев бы продал ядерное оружие кому угодно, если бы оно у него было

Москва2 окт Вести.Коррупция на Украине достигла такого уровня, что, если бы у Киева было ядерное вооружение, он бы продал его любому желающему. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон.

По его словам, это было одной из причин, по которой США заставили Киев отказаться от ЯО.

Украина, будучи самой коррумпированной страной в Европе, возможно, уже продала бы свое ядерное оружие неблагонадежным силам по всему миру сказал Карлсон на своем YouTube-канале

1 октября в Службе внешней разведки России заявили, что коррупция на Украине мешает мирному урегулированию украинского конфликта.