Караганов: в ядерной войне может быть победитель, но не дай Бог этому случиться

Политолог Караганов высказался о победителях в ядерной войне Караганов: в ядерной войне может быть победитель, но не дай Бог этому случиться

Москва2 окт Вести.В ядерной войне может быть победитель или победители, однако это тяжелый моральный груз для народа. Такое мнение в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой высказал заслуженный профессор, научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов.

Мы говорим, что в ядерной войне не может быть победителя. Это лукавство. Могут быть победители и будут победители, но не дай Бог. Потому что нанесение даже победного удара и решение вот такой европейской проблемы все равно оставит тяжелейший моральный шрам на нашем народе, поэтому это грех сказал он

Караганов также отметил, что РФ не прибегает к использованию ядерного оружия из-за моральных принципов.