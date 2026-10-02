Москва2 октВести.В ядерной войне может быть победитель или победители, однако это тяжелый моральный груз для народа. Такое мнение в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой высказал заслуженный профессор, научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов.
Мы говорим, что в ядерной войне не может быть победителя. Это лукавство. Могут быть победители и будут победители, но не дай Бог. Потому что нанесение даже победного удара и решение вот такой европейской проблемы все равно оставит тяжелейший моральный шрам на нашем народе, поэтому это грехсказал он
Караганов также отметил, что РФ не прибегает к использованию ядерного оружия из-за моральных принципов.
Я думаю, что главная причина, почему Россия не применяет ядерное оружие - это моральные ограничениядобавил он