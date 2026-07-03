Профессор Фененко не исключил обычный конфликт с Западом без ядерного оружия Профессор Фененко: конфликт с Западом не обязательно будет ядерным

Москва3 июл Вести.Потенциальный конфликт с Западом не обязательно будет ядерным, нужно готовить обычные вооруженные силы. Таким мнением с ИС "Вести" поделился профессор факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Фененко.

Он напомнил об опыте Второй мировой войны, в которой ни СССР, ни Германия не использовали химическое оружие.

Я думаю, что нам надо как раз готовиться - нравится или нет, помнить опыт Второй мировой войны: ни Советский Союз, ни Германия химическое оружие не применяли, хотя война продолжалась своим чередом. Поэтому нам надо помнить этот опыт, и далеко не факт, что … гипотетическая война выйдет на роль ядерной эскалации, а может и не выйти. Надо крепить обычные вооруженные силы рассказал Фененко

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия последовательно модернизирует свою ядерную триаду. При этом российский лидер отметил, что Сухопутные войска также наращивают свой боевой потенциал.