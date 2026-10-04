Песков предостерег тех, кто хочет нанести сокрушительный удар по России Песков: планирующие нанести сокрушительный удар по России заплатят свою цену

Москва4 окт Вести.Те, кто планируют нанести сокрушительный удар по России, заплатят свою цену, заявил в комментарии Павлу Зарубину для ИС "Вести" пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он привел в пример ситуацию на Украине.

И те, кто посчитает возможным вынашивать планы по нанесению сокрушительного удара России, заплатят за это свою цену, то, что сейчас платит Украина сказал Песков

Также пресс-секретарь президента предупредил, что Россия в случае угрозы от других государств будет использовать весь арсенал вооружения для защиты Калининградской области.

В воскресенье Минобороны РФ отреагировало на слова Владимира Зеленского об усилении киевским режимом ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. Военное ведомство РФ сообщило, что российские войска усилят удары по военным объектам и связанной с ними инфраструктуре в Киеве и других областях Украины.