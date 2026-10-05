Песков: именно киевский режим пошел на расширение целей в мирной экономике РФ

Песков заявил о расширении Киевом перечня целей в мирной экономике РФ Песков: именно киевский режим пошел на расширение целей в мирной экономике РФ

Москва5 окт Вести.Киевский режим первым расширил перечень своих целей для ударов по мирной экономике России, а действия российских военнослужащих являются ответом на это. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Именно Киев первым начал атаки на мирную экономику России, о чем ранее заявлял Владимир Путин. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал удары по объектам инфраструктуры РФ, подчеркнув, что действия российских военных являются ответной мерой на украинские атаки на объекты мирной экономической инфраструктуры.

Я хотел бы вам напомнить заявление президента Путина о том, что это была именно украинская сторона, именно киевский режим, который пошел на расширение перечня целей в мирной экономике РФ. И то, что сейчас делают наши вооруженные силы, называется возмездием за это подчеркнул Песков

По словам пресс-секретаря президента, Украина "обязательно заплатит цену" за такие действия.

Ранее СМИ отметили, что глава киевского режима Владимир Зеленский своими заявлениями спровоцировал жесткую реакцию со стороны ВС РФ.