Песков: РФ будет использовать весь арсенал оружия для защиты Калининграда Песков: РФ использует весь арсенал вооружений для защиты Калининградской области

Москва4 окт Вести.В случае угрозы от других государств Россия будет использовать весь арсенал вооружения для защиты Калининградской области. Об этом в комментарии Павлу Зарубину для ИС "Вести" заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он обратил внимание на то, что в России никто не говорил об использовании ядерного оружия, как это транслирую на Западе.

Говорили о том, что это регион России, и в случае какой-то угрозы, а мы слышали много заявлений горячих голов из Польши, из других стран, Россия будет использовать весь доступный ей арсенал вооружений. Это вовсе не угроза. Мне это напоминает очень сильно, наверное, ситуацию с Мюнхенской речью [президента РФ Владимира] Путина. Ее же тоже восприняли как угрозу. А это была не угроза, это был колокол сказал Песков

Ранее пресс-секретарь президента предостерег Европу от нападения на Калининградскую область. Он отметил, что европейским государствам нужно понять, что этот регион является неотъемлемой территорией России.