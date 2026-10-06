Лавров: Путин четко обозначил, каким будет ответ РФ при нападении на Калининград

Путин обозначил четкий ответ РФ при нападении на Калининград, заявили в МИД РФ Лавров: Путин четко обозначил, каким будет ответ РФ при нападении на Калининград

Москва6 окт Вести.Президент России Владимир Путин четко обозначил ответ Москвы в случае нападения на Калининградскую область. Об этом в ходе пресс-конференции напомнил глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Дипломат отметил, что соответствующее заявление главы государства прозвучало в ходе Валдайского форума.

Президент предельно четко ответил на вопрос о том, а что если вдруг на Калининградскую область все-таки будет нападение. Он сказал: на Калининградскую область, на любую другую область Российской Федерации - ответ будет одним сказал Лавров

Ранее Путин заявил, что Россия никого не пытается запугать, отправляя предупреждения по Калининградской области. По словам российского лидера, Москва отвечает на попытку возможной агрессии со стороны западных и европейских политиков.

Как подчеркнул пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Россия будет использовать весь арсенал вооружения для защиты региона.