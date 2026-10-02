Коц: Путин дал НАТО понять, что задавить Россию числом не выйдет Военкор Коц: Путин дал НАТО понять, что задавить Россию числом не выйдет

Москва2 окт Вести.Выступление президента России Владимира Путина на заседании Валдайского клуба послужило сигналом для НАТО о том, что РФ при угрозе прямого нападения может применить все имеющиеся средства и "не будет задавлена числом".

Об этом рассказал военный корреспондент Александр Коц в интервью KP.RU.

По словам военкора, Путин заявил, что при нападении на территорию России, в том числе на Калининград, автоматически встанет вопрос о немедленном применении всего военного потенциала без длительных консультаций и пауз на размышления.

Журналист подчеркнул, что глава государства прекрасно понимает мотивы европейских лидеров, которые, по оценке Путина, используют "страшилки" про угрозу из России, чтобы отвлечь собственное население от социально-экономических проблем.

Он также передал, что соперники ошибочно делают вывод о том, будто это решающим образом обеспечит подавление России. Москва располагает мощными средствами сдерживания, применение которых делает расчеты о "задавливании массой" несостоятельными, заключил Коц.

Ранее Путин заявил, что Россия развивает собственные ядерные силы, которые на 98% являются современными.