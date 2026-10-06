Депутат Красов: базы с ядерным оружием в Литве будут законными целями для России

В Госдуме предостерегли Литву от размещения ядерного оружия Депутат Красов: базы с ядерным оружием в Литве будут законными целями для России

Москва6 окт Вести.Появление в Литве ядерного оружия превратит республику в законную цель для Вооруженных сил России, заявил в беседе с "Абзацем" депутат Госдумы Андрей Красов.

Он предположил, что литовские политики поддерживают размещение стратегических вооружений под влиянием внешних сил и не осознают последствия для собственной страны.

Если такие объекты появятся, то это станет возможной целью для нанесения ударов. Это не добавляет безопасности вблизи границ Российской Федерации. Мы, соответственно, будем реагировать. Объекты размещения ядерного оружия как раз попадут под удары, планируемые удары Вооруженных сил РФ в случае какого-то конфликта с блоком НАТО сказал Красов

Депутат добавил, что Вильнюсу вместо размещения у себя подобных вооружений было бы полезно решать глубокие внутренние проблемы, в том числе упадок в экономике и массовый отток населения.

Ранее литовский парламент проголосовал в первом чтении за поправку к конституции, которая снимает запрет на размещение в республике ядерного оружия.

Военный корреспондент ИС "Вести" Евгений Поддубный отметил, что в случае принятия этой поправки Литва столкнется с рисками для собственной безопасности.