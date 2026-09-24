RT рассказал, как появление ЯО у Литвы повлияет на расклад у границ России

RT раскрыл, как отмена одной статьи конституции Литвы меняет расклад у границ РФ RT рассказал, как появление ЯО у Литвы повлияет на расклад у границ России

Москва24 сен Вести.Сейм (парламент) Литвы одобрил исключение из Конституции запрета на размещение оружия массового поражения, в том числе ядерного, на территории страны, пишет RT.

Издание напомнило, что в республике идет процедура изменения Конституции. Поправку приняли на рассмотрение профильного комитета, но 99 из 114 депутатов уже поддержали инициативу. Председатель сейма Юозас Олекас связал поправку с коллективной обороной НАТО.

RT отмечает, что возможное появление ядерного оружия у Вильнюса может вызывать озабоченность Москвы из-за географии, поскольку Литва находится между Калининградской областью, являющейся основным российским военным районом на Балтике, и Белоруссией, которая интегрирована с Россией в военной сфере.

Это означает, что возможное появление ядерной инфраструктуры НАТО в Литве накладывалось бы не на "пустую карту", а на уже существующий комплекс российских ракетных, авиационных, противовоздушных, радиоэлектронных и военно-морских возможностей говорится в публикации

В связи с этим Москва должна учитывать Литву не только как обычную территорию НАТО, но и как потенциальную часть его ядерной архитектуры.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заявление которого приводит издание, заявлял, что размещение ядерного оружия на территории Литвы не обезопасит ее, а превратит в цель для ядерного сдерживания Москвы.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Россия примет ответные меры в случае, если Соединенные Штаты или другие страны – участники Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) проведут такие испытания.