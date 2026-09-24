Москва24 сен Вести.Россия примет ответные меры в случае, если Соединенные Штаты или другие страны – участники Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) проведут такие испытания. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Комментарий дипломата в связи с 30-й годовщиной открытия для подписания ДВЗЯИ опубликован на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Президент Российской Федерации В. В. Путин 5 ноября 2025 года однозначно заявил: "Россия всегда неукоснительно придерживалась и придерживается обязательств по ДВЗЯИ, и планов отойти от них у нас нет. Тем не менее, если США или другие государства-участники Договора проведут натурные ядерные испытания, то и Россия тоже должна будет соответствующим образом предпринять адекватные ответные действия" подчеркнула Захарова

По ее словам, особую тревогу вызывают заявления президента США Дональда Трампа, который в 2025 году сообщил о начале подготовки к ядерным испытаниям. Дипломат подчеркнула, что подобные высказывания – это не просто слова, а прямая угроза мораторию, который удерживает мир от сползания к новому витку гонки ядерных вооружений.