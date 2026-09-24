Захарова выразила тревогу из-за подготовки США к ядерным испытаниям МИД РФ заявил об угрозе мораторию на ядерные испытания из-за действий США

Москва24 сен Вести.Россия считает начало подготовки США к ядерным испытаниям прямой угрозой действующему в этой сфере мораторию. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В комментарии к 30-летию открытия для подписания Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) Захарова обратила внимание на обеспокоенность Москвы, вызванную указанием президента США Дональда Трампа о начале подготовки к ядерным испытаниям.

Указание президента США Дональда Трампа от 29 октября 2025 года о начале подготовки к ядерным испытаниям – не просто слова, а фактически прямая угроза соответствующему мораторию, который удерживает мир от сползания к новому витку гонки ядерных вооружений сказала она

Дипломат также напомнила о заявлении президента России Владимира Путина от 5 ноября 2025 года. Тогда он сообщил, что Москва не планирует отходить от обязательств по ДВЗЯИ, однако в случае проведения натурных ядерных испытаний США или другими участниками договора Россия предпримет ответные действия.

Кроме того, Захарова указала на неопределенность перспектив вступления ДВЗЯИ в силу, несмотря на то, что его ратифицировали 179 из 188 подписавших документ стран.

Причиной тому является позиция ряда государств, в первую очередь США, которые были одними из инициаторов Договора, но тем не менее за прошедшие десятилетия так и не приняли эффективных мер, чтобы его ратифицировать подчеркнула она

Представитель МИД России отвергла аргумент американской стороны о невозможности провести соответствующий законопроект через Конгресс, указав на скорость принятия других законодательных инициатив, представляющих интерес для политического руководства США.