Москва19 июлВести.Атаки на ядерные объекты, расположенные на территории Ирана, заслуживают осуждения. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она отметила, что инцидент вызвал серьезную обеспокоенность из-за угрозы глобальной безопасности.
Самого решительного осуждения заслуживает то, с какой циничной легкостью ядерные объекты заносятся атакующими в список целей для военных ударов вопреки международному правуприводит пресс-служба МИД слова Захаровой
По ее словам, МАГАТЭ должно дать независимую оценку оценку произошедшего.
19 июля Иран обвинил США в нападении на строящуюся на юго-западе страны АЭС "Дарховин". Как уточнили в Организации атомной энергии Исламской Республики, удар был нанесен в воскресенье, в 03.39 по местному времени.