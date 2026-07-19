Захарова: атака на АЭС в Иране заслуживает осуждения

В МИД РФ прокомментировали удары по АЭС "Дарховин" в Иране Захарова: атака на АЭС в Иране заслуживает осуждения

Москва19 июл Вести.Атаки на ядерные объекты, расположенные на территории Ирана, заслуживают осуждения. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что инцидент вызвал серьезную обеспокоенность из-за угрозы глобальной безопасности.

Самого решительного осуждения заслуживает то, с какой циничной легкостью ядерные объекты заносятся атакующими в список целей для военных ударов вопреки международному праву приводит пресс-служба МИД слова Захаровой

По ее словам, МАГАТЭ должно дать независимую оценку оценку произошедшего.

19 июля Иран обвинил США в нападении на строящуюся на юго-западе страны АЭС "Дарховин". Как уточнили в Организации атомной энергии Исламской Республики, удар был нанесен в воскресенье, в 03.39 по местному времени.