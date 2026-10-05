США изучат предложение Литвы создать военную базу на ее территории, заявил Трамп Трамп: США рассмотрят предложение Литвы создать военную базу на ее территории

Москва5 окт Вести.США рассмотрят предложение Литвы о создании на ее территории военной базы, заявил журналистам президент США Дональд Трамп.

Так он ответил вопрос, собирается ли Вашингтон рассматривать соответствующее предложение Вильнюса.

Это мои друзья. Это замечательные люди, так что мы, безусловно, рассмотрим такую возможность. Они замечательные люди. Литва - я знаю так много людей в этой стране. Это замечательные люди сказал Трамп

Ранее издание The Hill заявило, что администрация Дональда Трампа рассматривает варианты перевода части американских военнослужащих в Западное полушарие из Европы для борьбы с наркокартелями.