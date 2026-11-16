Литва предложила США обустроить постоянную военную базу на ее территории Вильнюс направил Вашингтону предложения по размещению военной базы США

Москва16 ноя Вести.Власти Литвы отправили США ряд предложений по обустройству на территории республики постоянной американской военной базы, заявил радио LRT глава Минобороны Литвы Робертас Каунас.

Он отметил, что не надеется на скорый результат, поскольку переговоры по этим предложениям только начались.

Предложения по устройству в Литве военной базы американских союзников досконально обсуждены, согласованы и переданы партнерам в США сказал Каунас

Ранее президент США Дональд Трамп сообщал, что Белый дом рассмотрит предложения Вильнюса по размещению на литовской территории американской военной базы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупреждал, что подобный шаг спровоцирует рост напряженности, из-за чего РФ будет вынуждена принимать ответные меры ради собственной безопасности.