Глава МИД Литвы: американские военные могут вернуться в страну до конца года

Литва ждет возвращения американских военных уже в этом году Глава МИД Литвы: американские военные могут вернуться в страну до конца года

Москва18 сен Вести.Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что американские военные могут вернуться в страну уже в этом году. Об этом сообщает телерадиокомпания LRT.

В начале июня после завершения ротации из Литвы начали выводить более 1 тысячи американских военнослужащих вместе с техникой. Обычно одна ротация сразу сменялась следующей, однако на этот раз прибытие новой группы задержалось из-за пересмотра США размещения своих сил в Европе. Батальоны США ротируются в Литве с 2019 года.

После состоявшейся в четверг встречи с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Марко Рубио министр иностранных дел Кястутис Будрис заявил, что американские силы вполне реально могут прибыть в Литву еще в этом году говорится в сообщении LRT

Министр не исключает, что в будущем в Литве может быть размещено больше американских военнослужащих, чем раньше. Речь может идти о силах, эквивалентных почти двум батальонам. Однако конкретное число американских военных будет зависеть от решений США.

Я бы сказал, что это очень вероятно. Не хотел бы рассуждать о возможных датах, однако это произойдет в самое ближайшее время… Осталось только дождаться объявления этой новости приводит LRT слова Будриса

Ранее министр обороны Литвы заявил в эфире телевидения LRT, что большая часть новых американских военных сил должна прибыть в республику еще в этом году. По его словам, Литва "получила положительные сигналы относительно прибытия американских военнослужащих".