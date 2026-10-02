Военную базу США в Польше разместят в районе Вроцлава или Познани

В Польше рассказали, где планируется разместить военную базу США Военную базу США в Польше разместят в районе Вроцлава или Познани

Москва2 окт Вести.Для размещения американской военной базы в Польше уже выбраны места. Она расположится на западе или юго-западе страны, сообщил заместитель министра обороны республики Цезари Томчик в эфире польской радиостанции RMF FM.

По его словам, вопрос размещения базы является ключевым для Варшавы.

Место ее размещения предварительно выбрано. Мы принимаем во внимание два воеводства – Нижнесилезское и Великопольское, то есть окрестности Вроцлава или Познани (юго-запад и запад Польши) добавил он

Томчик подчеркнул, что для создания военной базы США необходимо согласие премьер-министра страны Дональда Туска. Аналогичной позиции придерживаются и в Белом доме, где замминистра обороны недавно проводил консультации с советниками американского президента Дональда Трампа.

Ранее глава США заявлял о намерении создать военную базу в Венесуэле.