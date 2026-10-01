Трамп: США могут создать военную базу в Венесуэле Трамп допустил возможность создания военной базы США в Венесуэле

Москва1 окт Вести.США могут создать военную базу в Венесуэле, заявил президент США Дональд Трамп представителям СМИ.

Мы рассматриваем возможность сделать много разных вещей​​​. Как вы знаете, у нас (с Венесуэлой - прим. ред.) очень хорошие отношения ответил Трамп на вопрос о возможности создать военную базу США в Венесуэле

По словам Трампа, люди в Венесуэле счастливы, и он сам тоже.

Трамп встретился в Нью-Йорке с уполномоченным президентом Венесуэлы Делси Родригес, которая назвала встречу "исторической". Стороны обсудили укрепление двусторонних отношений.