Axios: Трамп намерен встретиться с Делси Родригес на полях Генассамблеи ООН Axios: Трамп намерен встретиться с временным президентом Венесуэлы Родригес

Москва19 сен Вести.Во время работы Генеральной Ассамблеи ООН в Нью‑Йорке состоится первая двусторонняя встреча президента США Дональда Трампа с временным президентом Венесуэлы Делси Родригес, сообщает портал Axios.

Президент Трамп намерен провести первую в истории встречу с временным президентом Венесуэлы Дельси Родригес уже на следующей неделе уточняет Axios

Однако окончательного решения о проведении встречи пока нет, "это зависит от президента США", отмечает портал.

Некоторые члены администрации США считают, что встреча с Родригес может подорвать позиции Трампа в Венесуэле, поскольку она "может показаться американской марионеткой". Но Трамп не разделяет эти опасения, сообщает Axios.

Венесуэла и США заключили соглашение об освоении 17 стратегически важных месторождений нефти с совокупными подтвержденными запасами в размере 65 млрд баррелей. По словам Родригес, в проектах примут участие частные операторы, инвестиции превысят $100 млрд.