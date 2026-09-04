Американист Дудаков объяснил, зачем Трампу соглашение с Венесуэлой по нефти Эксперт Дудаков: Трамп использует сделку с Венесуэлой для понижения цен на нефть

Москва4 сен Вести.Президент США Дональд Трамп использует нефтяное соглашение с Венесуэлой в рамках политтехнологий, чтобы привлечь инвесторов и обеспечить падение цен на внутреннем американском рынке. Такое мнение в комментарии ИС "Вести" выразил американист Малек Дудаков.

Он пояснил, что администрации Трампа выгодно такое соглашение в преддверии промежуточных выборов в стране, в частности, в период снижения рейтингов лидера США.

Администрация Трампа, конечно, все это использует… в сфере политтехнологий для того, чтобы, во-первых, представить это некой большой победой в преддверии выборов. И, во-вторых, постараться убедить инвесторов и мировые рынки все это воспринимать всерьез. И таким образом обеспечить падение цен на нефть, что приведет к падению цен на топливо на внутреннем американском рынке. До выборов, как мы видим, остается 60 дней отметил Дудаков

Американист обратил внимание, что для избирателей США цены на топливо – тема номер один.

Цены на топливо — это всегда, в общем-то, тема номер один для американских избирателей, как и безработица, как и инфляция. В общем, все, что касается вот буквально твоего собственного кармана. И здесь Трамп, как мы видим, пытается это все использовать как способ понизить цены на топливо. Но не получается. Вот статистика как раз вот за последние несколько дней показывает, что цены на топливо снова в Америке пошли вверх. То есть видно, что вот эта эскалация в Ормузском проливе влияет на мировые рынки гораздо в большей степени, чем какие бы то ни было виртуальные сделки Трампа с Венесуэлой добавил он

США и Венесуэла заключили нефтяное соглашение в конце августа. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал это крупнейшей нефтяной сделкой. По его словам, американская сторона удвоила свои нефтяные резервы Энергетическое соглашение между Венесуэлой и США рассчитано на 25 лет и предусматривает разработку 17 стратегических нефтяных месторождений. В рамках соглашения Белый дом также получит долю в частной компании North American Blue Energy Partners.