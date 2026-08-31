Эксперт раскрыл, когда США смогут окупить вложения в нефтяную сферу Венесуэлы Политолог Селезнев назвал срок, когда США получат выгоду от сделки с Венесуэлой

Москва31 авг Вести.Вложения Соединенных Штатов в Венесуэлу в рамках нефтяной сделки окупятся не ранее, чем через 7-10 лет. Такое мнение в беседе с ИС "Вести" выразил декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Павел Селезнев.

По его словам, чтобы Америка смогла удвоить свои нефтяные резервы в рамках соглашения, в восстановление инфраструктуры Венесуэлы нужно будет вложить порядка 100 миллиардов долларов.

Речь идет о вложениях достаточно объемных - это порядка, ну, как минимум, 100 миллиардов долларов - и горизонте окупаемости не раньше, чем через 7-10 лет, потому что требуется время на восстановление нефтяной, нефтеперерабатывающей инфраструктуры Венесуэлы после очень длительного периода недоинвестирования, периода деградации сказал Селезнев

29 августа США и Венесуэла подписали нефтяное соглашение. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал это крупнейшей нефтяной сделкой в мире. По его словам, американская сторона удвоила свои нефтяные резервы. Соглашение между США и Венесуэлой предусматривает, что Белый дом получит долю в частной компании North American Blue Energy Partners. В течение 100 лет Америка также будет иметь права на 17 венесуэльских месторождений с запасами нефти около 65 млрд баррелей.