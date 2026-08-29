Рубио: нефтяная сделка с США принесет Венесуэле почти $100 млрд инвестиций

Рубио: Венесуэла получит $100 млрд от нефтяной сделки с США Рубио: нефтяная сделка с США принесет Венесуэле почти $100 млрд инвестиций

Москва29 авг Вести.Соглашение между США и Венесуэлой в нефтяной отрасли может принести Каракасу около $100 млрд в виде частных инвестиций, заявил госсекретарь США Марко Рубио в соцсети X.

Президент США Дональд Трамп сообщил о заключении с Венесуэлой "крупнейшей в истории" сделки, которая предусматривает передачу под контроль США более 65 млрд баррелей подтвержденных венесуэльских нефтяных запасов.

Для народа Венесуэлы эта сделка станет источником почти $100 млрд частных инвестиций, создаст тысячи высокооплачиваемых рабочих мест и поможет восстановлению экономики страны отметил Рубио

О том, что США получат долю в проектах по разработке более чем десяти нефтяных месторождений Венесуэлы, написал 27 августа интернет-портал Axios.

По данным Bloomberg, курировать долгосрочную сделку могут поручить Управлению стратегического капитала при Пентагоне.