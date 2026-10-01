Москва1 окт Вести.Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что американский национальный резерв в скором времени начнут наполнять нефтью из Венесуэлы.

Мы добываем (в Венесуэле) огромное количество нефти. Скоро мы пополним наши национальные резервы, национальные стратегические резервы. У нас очень хорошие отношения заявил Трамп, рассказывая о встрече с исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес

Ранее, 10 сентября, американский лидер утверждал, что нефти от Венесуэлы Америке хватит на 500 лет.

Шестьдесят пять миллиардов баррелей наши. Вы знаете, что это значит? Пожизненно, 500 лет сказал тогда Трамп

Между тем нефтяной сектор экономики Венесуэлы, как сообщалось, переживает упадок: из 15 тысяч нефтяных скважин в стране работают лишь восемь тысяч.