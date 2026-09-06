Москва6 сенВести.Для реализации планов США по долгосрочному доступу к месторождениям нефти в Венесуэле предстоит проделать огромную работу, поскольку данный сектор экономики Боливарианской Республики находится в критическом состоянии. Об этом ИС "Вести" рассказал бывший председатель торгово-промышленной палаты США Карлос Техера.
Он отметил, что нефтяной сектор Венесуэлы имеет мощнейший потенциал, но требует значительных финансовых вложений.
И несмотря на самые оптимистичные намерения Соединенных Штатов, мы говорим о 15 000 нефтескважин в Венесуэле, из которых только 8 000 активны, но в критическом состоянии. И невозможно просто повернуть выключатель и активировать устаревшие системы. Здесь предстоит огромная работарассказал Техера
Ранее американист Малек Дудаков объяснил, зачем президенту США Дональду Трампу соглашение с Венесуэлой по нефти. По его словам, он использует это соглашение ради привлечения инвесторов и обеспечения падения цен на внутреннем американском рынке.