Пока Трамп строит планы на венесуэльскую нефть, она дышит на ладан

В США рассказали о критическом состоянии нефтяного сектора Венесуэлы Пока Трамп строит планы на венесуэльскую нефть, она дышит на ладан

Москва6 сен Вести.Для реализации планов США по долгосрочному доступу к месторождениям нефти в Венесуэле предстоит проделать огромную работу, поскольку данный сектор экономики Боливарианской Республики находится в критическом состоянии. Об этом ИС "Вести" рассказал бывший председатель торгово-промышленной палаты США Карлос Техера.

Он отметил, что нефтяной сектор Венесуэлы имеет мощнейший потенциал, но требует значительных финансовых вложений.

И несмотря на самые оптимистичные намерения Соединенных Штатов, мы говорим о 15 000 нефтескважин в Венесуэле, из которых только 8 000 активны, но в критическом состоянии. И невозможно просто повернуть выключатель и активировать устаревшие системы. Здесь предстоит огромная работа рассказал Техера

Ранее американист Малек Дудаков объяснил, зачем президенту США Дональду Трампу соглашение с Венесуэлой по нефти. По его словам, он использует это соглашение ради привлечения инвесторов и обеспечения падения цен на внутреннем американском рынке.