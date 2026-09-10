Москва10 сенВести.США смогут обеспечивать себя нефтью на протяжении следующих 500 лет благодаря соглашению по месторождениям в Венесуэле. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.
Во время речи на съезде членов республиканской партии, глава Белого дома вспомнил нефтяную сделку, которую сам ранее называл, возможно, самой большой в истории США.
Шестьдесят пять миллиардов баррелей наши. Вы знаете, что это значит? Пожизненно, 500 летзаявил Трамп
Ранее стало известно, что нефтяной сектор экономики Венесуэлы находится в упадке. Например, из 15 тысяч нефтяных скважин, в стране активны только восемь тысяч.