Трамп подсчитал, что венесуэльской нефти США хватит на 500 лет

Трамп заявил, что нефти от Венесуэлы Америке хватит на 500 лет Трамп подсчитал, что венесуэльской нефти США хватит на 500 лет

Москва10 сен Вести.США смогут обеспечивать себя нефтью на протяжении следующих 500 лет благодаря соглашению по месторождениям в Венесуэле. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

Во время речи на съезде членов республиканской партии, глава Белого дома вспомнил нефтяную сделку, которую сам ранее называл, возможно, самой большой в истории США.

Шестьдесят пять миллиардов баррелей наши​​​. Вы знаете, что это значит? Пожизненно, 500 лет заявил Трамп

Ранее стало известно, что нефтяной сектор экономики Венесуэлы находится в упадке. Например, из 15 тысяч нефтяных скважин, в стране активны только восемь тысяч.