Трамп считает, что для проведения выборов в Венесуэле пока слишком рано

Трамп: Венесуэла пока не готова к проведению президентских выборов Трамп считает, что для проведения выборов в Венесуэле пока слишком рано

Москва1 окт Вести.Венесуэла пока не готова к выборам главы государства, заявил президент США Дональд Трамп в интервью журналу Time.

Они (Венесуэла - прим. ред​​​.) могли бы провести выборы... Но сейчас все еще настолько нестабильно, что, я думаю, пока слишком рано сказал Трамп

Ранее в ходе своего выступления на Генассамблее ООН уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес пообещала провести в республике прозрачные выборы. Она отметила, что Каракас уже ведет диалог с оппозицией в этом направлении, заверив, что власти создадут условия для участия всех политических сил в жизни Венесуэлы.