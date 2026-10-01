Москва1 октВести.Венесуэла пока не готова к выборам главы государства, заявил президент США Дональд Трамп в интервью журналу Time.
Они (Венесуэла - прим. ред.) могли бы провести выборы... Но сейчас все еще настолько нестабильно, что, я думаю, пока слишком раносказал Трамп
Ранее в ходе своего выступления на Генассамблее ООН уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес пообещала провести в республике прозрачные выборы. Она отметила, что Каракас уже ведет диалог с оппозицией в этом направлении, заверив, что власти создадут условия для участия всех политических сил в жизни Венесуэлы.