Москва24 сен Вести.В Венесуэле проведут прозрачные выборы, власти уже ведут диалог с оппозицией в этом направлении, заявила уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

Власти Венесуэлы создают условия для участия всех политических сил в жизни страны​​​, отметила Родригес.

Демократия измеряется не наличием выборов. Демократия измеряется качеством конкуренции, предшествующей этим выборам. Выборы должны стать решением, а не источником непримиримых конфликтов. В Венесуэле состоятся выборы, и в этом направлении мы начали политический диалог с оппозиционными силами, чтобы создать равные условия для всех подчеркнула Родригес

Народ Венесуэлы определит подходящее время для проведения выборов, и государственные институты готовы гарантировать этот инклюзивный и прозрачный процесс, заключила Родригес.

Между тем власти Венесуэлы и оппозиция страны близки к соглашению о переводе золотых резервов республики стоимостью $4 млрд из Банка Англии в Федеральный резервный банк Нью-Йорка, пишет газета The Financial Times (FT).