Венесуэла переведет свои золотые запасы из британских хранилищ в американские FT: Венесуэла может перевести свои золотые запасы из Банка Англии в США

Москва18 сен Вести.Власти Венесуэлы и оппозиция страны близки к соглашению о переводе золотых резервов республики на сумму около 4 млрд долларов из Банка Англии в Федеральный резервный банк Нью-Йорка. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет газета The Financial Times (FT).

Cогласно обсуждаемым условиям, правительство исполняющей обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригес получит юридический контроль над золотом, но не сможет сразу его продать, утверждают источники издания. Вместо этого металл предполагается использовать как залог под займы для финансирования госрасходов, в том числе на восстановление инфраструктуры страны после разрушительного июньского землетрясения.

В материале отмечается, что, если сделка будет заключена, она положит конец спору вокруг золота, начавшемуся в 2019 году, когда США, Британия и ряд других стран признали легитимным президентом Венесуэлы оппозиционного политика Хуана Гуайдо, а не Николаса Мадуро, захваченного американскими военными позднее, в январе 2026 года. С тех пор оппозиция претендовала на контроль над слитками, которые венесуэльский центробанк хранил в Банке Англии. Этот юридический спор в какой-то момент дошел до Верховного суда Великобритании. Речь идет примерно о 31 тонне золота, которую венесуэльский центробанк хранил в британских хранилищах.

По словам одного из источников FT, участвующих в переговорах, золото действительно перейдет в США, но у Родригес не будет прямого доступа к нему – операции будут находиться под контролем и ограничены. Соглашение стало бы одним из первых конкретных результатов поддерживаемого Соединенными Штатами переговорного процесса между правительством Родригес и оппозицией, который должен создать условия для новых выборов в стране, пишут авторы публикации.

Переговоры проходят на фоне того, что Великобритания и Венесуэла на этой неделе условились повысить уровень дипломатических отношений, в результате обсуждений было принято решение о восстановлении британского посольства в Каракасе.

В июле газета The New York Times сообщала, что госсекретарь США Марко Рубио фактически контролирует финансы, распределение природных ресурсов, кадровые назначения в Венесуэле и поддерживает контакт с уполномоченным президентом Родригес.