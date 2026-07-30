Москва30 июлВести.Находящийся под стражей в США президент Венесуэлы Николас Мадуро крайне положительно оценивает текущую обстановку в боливарианской республике. Об этом сообщила уполномоченный президент страны Делси Родригес в разговоре с журналом Time.
Он расценивает то, что происходит в Венесуэле, как нечто очень положительноеутверждает она
По словам политика, с момента захвата Мадуро связь с ним практически отсутствует. Родригес с января получила лишь несколько посланий от венесуэльского президента через его адвокатов.
Ранее телеканал NBC News сообщал, что судебный процесс над Мадуро и его женой в США назначен на 1 июня 2027 года.