Мадуро положительно оценивает ситуацию в Венесуэле, заявила Родригес Родригес заявила, что Мадуро положительно оценивает ситуацию в Венесуэле

Москва30 июл Вести.Находящийся под стражей в США президент Венесуэлы Николас Мадуро крайне положительно оценивает текущую обстановку в боливарианской республике. Об этом сообщила уполномоченный президент страны Делси Родригес в разговоре с журналом Time.

Он расценивает то, что происходит в Венесуэле, как нечто очень положительное утверждает она

По словам политика, с момента захвата Мадуро связь с ним практически отсутствует. Родригес с января получила лишь несколько посланий от венесуэльского президента через его адвокатов.

Ранее телеканал NBC News сообщал, что судебный процесс над Мадуро и его женой в США назначен на 1 июня 2027 года.