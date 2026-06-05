Николас Мадуро готовится к суду 30 июня с адвокатом Пи Дидди Анной Эстевао Николас Мадуро нанял адвоката рэпера Пи Дидди для защиты в американском суде

Москва5 июн Вести.Находящийся под стражей в США президент Венесуэлы Николас Мадуро значительно усилил свою юридическую группу. Как сообщает агентство EFE, к команде защиты присоединилась известный адвокат Анна Эстевао. Соответствующее уведомление было подано в Окружной суд США Южного округа Нью-Йорка.

Анна Эстевао получила широкую известность благодаря защите рэпера Пи Дидди (Шона Комбса), добившись его оправдания по наиболее тяжким обвинениям. Теперь ей предстоит защищать Мадуро, которому инкриминируют наркотерроризм и торговлю наркотиками.

Николас Мадуро был захвачен силами США в ходе операции в Венесуэле 3 января 2026 года и вывезен в Соединенные Штаты. В настоящее время он содержится в следственном изоляторе в Бруклине. Следующее слушание по его делу назначено на 30 июня. Расходы на адвокатов, согласно разрешению властей США, будут оплачены из венесуэльского госбюджета.