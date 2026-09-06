Москва6 сен Вести.Судьба Венесуэлы сегодня в руках женщины - Делси Родригес - и ее роль сравнима с героинями "Одиссеи". Этим с ИС "Вести" поделился политический обозреватель и дипломат Хулио Сесар Пинеда.

Он отметил, что несмотря на должность исполняющей обязанности президента, Родригес добилась международного признания.

Подобно столь нашумевшей киноверсии "Одиссеи", женщина в эту эпоху играет, пожалуй, главную роль в судьбе всего человечества, подобно Елене Троянской или Пенелопе. В Венесуэле сейчас происходит нечто подобное, неожиданно для всех судьба страны оказалась в руках женщины. И хотя она и является пока что исполняющей обязанности президента, но получила международное признание, открывая дипломатические отношения со всем миром и подписывая крупнейшие в истории нефтяные контракты заявил дипломат

Ранее Родригес сообщила, что президент Венесуэлы Николас Мадуро крайне положительно оценивает текущую обстановку в Боливарианской Республике. На данный момент, он продолжает оставаться под стражей в США.