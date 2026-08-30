Мадуро отправил детям и внукам свои фото из американской тюрьмы

Мадуро отправил внукам свои фото из тюрьмы Мадуро отправил детям и внукам свои фото из американской тюрьмы

Москва30 авг Вести.Находящийся под стражей в Соединенных Штатах президент Венесуэлы Николас Мадуро отправил детям и внукам свои фото из американской тюрьмы. Об этом говорится в его Telegram-канале.

Мадуро назвал это "маленьким подарком любви и надежды".

Я посылаю эти фотографии как небольшой подарок всем моим внукам, детям и всем людям, которые нас любят. Я хочу, чтобы вы знали, что мы тверды, наши сердца переполнены вашей любовью говорится в публикации

На двух опубликованных снимках Мадуро улыбается, он одет в серый спортивный костюм.

Ранее стало известно, что судебный процесс в США над венесуэльским лидером и его супругой Силией Флорес назначен на 1 июня 2027 года.