Москва3 сенВести.Юристы помещенного под стражу в США президента Венесуэлы Николаса Мадуро обратились в американский суд с просьбой прекратить дело в его отношении, пишет РИА Новости со ссылкой на имеющиеся документы.
Адвокаты Мадуро связали свою просьбу с тем, что у США нет соответствующей юрисдикции, поскольку глава суверенного государства официально обладает неприкосновенностью.
Суд не обладает юрисдикцией для осуществления уголовного преследования господина Мадуро и должен отклонить обвинительное заключение в отношении негоотмечается в документе
Ранее стало известно, что судебный процесс в США над венесуэльским лидером и его супругой Силией Флорес назначен на 1 июня 2027 года.
Николас Мадуро был захвачен силами США в ходе операции в Венесуэле 3 января 2026 года и вывезен в Соединенные Штаты. Согласно последней информации, он содержится в следственном изоляторе в Бруклине.