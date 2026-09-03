Юристы Мадуро заявили суду США о неприкосновенности президента Венесуэлы Адвокаты Мадуро просят суд США прекратить дело против него

Москва3 сен Вести.Юристы помещенного под стражу в США президента Венесуэлы Николаса Мадуро обратились в американский суд с просьбой прекратить дело в его отношении, пишет РИА Новости со ссылкой на имеющиеся документы.

Адвокаты Мадуро связали свою просьбу с тем, что у США нет соответствующей юрисдикции, поскольку глава суверенного государства официально обладает неприкосновенностью.

Суд не обладает юрисдикцией для осуществления уголовного преследования господина Мадуро и должен отклонить обвинительное заключение в отношении него отмечается в документе

Ранее стало известно, что судебный процесс в США над венесуэльским лидером и его супругой Силией Флорес назначен на 1 июня 2027 года.

Николас Мадуро был захвачен силами США в ходе операции в Венесуэле 3 января 2026 года и вывезен в Соединенные Штаты. Согласно последней информации, он содержится в следственном изоляторе в Бруклине.