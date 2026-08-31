Москва31 авг Вести.Профайлер Денис Давыдов сделал выводы, что захваченный Соединенными Штатами венесуэльский президент Николас Мадуро на фотографиях, отправленных внукам, демонстрирует внутреннюю стойкость. Об этом сообщает NEWS.ru.

Уверенность — ключевое слово. Мы можем долго обсуждать контекст съемки и место, где она происходила сказал профайлер

Эксперт указал на "устойчивую позицию на двух ногах", а также на отсутствие "чрезмерных завалов на пятки или на одну из стоп". Давыдов объяснил, что неравномерное распределение веса может свидетельствовать о стрессе.

Кроме того, профайлер заявил, что жест пальцами V "находится в зоне контроля", а не нарочито выставлен с желанием в чем-то убедить людей. Давыдов полагает, что это является демонстрацией внутренней стойкости и уверенности без пафоса.

В начале января США атаковали ряд объектов в Венесуэле, в результате чего захватили Мадуро и его жену Силию Флорес. Политика с женой вывезли в Штаты. 5 января пару заставили предстать перед федеральным судом Южного округа штата Нью-Йорк по обвинению в причастности к наркоторговле. Мадуро и Флорес вину не признают.