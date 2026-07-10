Польшу назвали американским инструментом влияния в ЕС Политолог Тебин: Польша является одним из ключевых союзников США в Европе

Москва10 июл Вести.Польша является одним из ключевых американских союзников и исполняет функцию инструмента американского влияния в ЕС. Такое мнение ИС "Вести" высказал директор Центра военно-экономических исследований Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Прохор Тебин.

Польша - один из ключевых американских союзников и чуть ли не агентов влияния. Польша исправно закупает американское вооружение. Польша - усиливающаяся европейская страна, она выступает внутренним сдерживателем глобальных амбиций того же Парижа. Используя Польшу, американцы создают внутри Европы баланс сил, который был бы выгоден для сохранения их лидерства сказал он

Кроме того, для американцев сотрудничество с Польшей является экономически выгодным. Так, указал он, планы Польши по масштабной милитаризации в значительной степени упираются в закупку американских технологий, продукции и комплектующих.

Американцы в этом извлекают для себя прямую финансовую выгоду констатировал Прохор Тебин

По оценкам на середину 2026 года, в стране находится порядка 10 тысяч американских военнослужащих. При этом большая часть из них размещена на ротационной основе: части периодически сменяют друг друга.