Визит главы Минобороны Польши в Пентагон отменен по инициативе Вашингтона Пентагон в срочном порядке отменил визит главы Минобороны Польши

Москва22 сен Вести.Пентагон в срочном порядке отменил визит министра национальной обороны Польши Владислава Косиняка-Камыша. Об этом сообщило польское военное ведомство.

Уточняется, что в настоящее время стороны согласуют дату нового визита.

Сообщаем, что в связи со срочной просьбой американской стороны, намеченный на среду визит в Пентагон главы Минобороны Владислава Косиняк-Камыша состоится в иные сроки говорится в публикации ведомства в соцсети X

Подчеркивается, что в Вашингтон направляются заместители министра национальной обороны Магдалена Собковяк-Чернецкая и Павел Залевский. В ведомстве добавили, что они "будут вести переговоры с американскими партнерами".

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал о значительном прогрессе в части создания базы американских сухопутных сил на территории Польши. Американский лидер подчеркнул, что о месте размещения базы может быть объявлено в самое ближайшее время.