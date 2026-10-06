В Кремле оценили решение парламента Литвы по размещению ядерного оружия Песков прокомментировал решение парламента Литвы по размещению ядерного оружия

Москва6 окт Вести.Создание американской военной базы в Литве и отмена запрета на размещение ядерного оружия будет шагом в сторону эскалации напряженности. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга.

По его словам, на фоне действий Литвы российская сторона будет вынуждена принимать меры для обеспечения своей безопасности.

И то, и другое не будет способствовать стабильности и предсказуемости ситуации на европейском континенте, а наоборот, будет еще одним существенным витком в нагнетание напряженности. Что касается России, конечно же, Россия будет вынуждена принимать все необходимые меры для гарантированного обеспечения собственного запаса сказал пресс-секретарь журналистам

Ранее сообщалось, что парламент Литвы в первом чтении поддержал поправку, которая предусматривает исключение из конституции запрета на размещение ядерного оружия на территории государства.