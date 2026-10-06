Парламент Литвы хочет исключить из конституции запрет на ядерное оружие Сейм Литвы поддержал отмену запрета на размещение ядерного оружия в стране

Москва6 окт Вести.Сейм (парламент) Литвы в первом чтении поддержал поправку, предусматривающую исключение из конституции запрета на размещение ядерного оружия на территории страны. Трансляция велась на сайте сейма.

За инициативу проголосовали 106 депутатов, 18 выступили против, еще шестеро воздержались.

Речь идет об отмене 137-й статьи конституции, которая запрещает размещение в Литве оружия массового поражения, в том числе ядерного, а также военных баз иностранных государств. Поправка пока не вступила в силу: для ее окончательного принятия потребуется еще одно голосование с перерывом не менее трех месяцев.

Для утверждения изменения необходимо не менее 94 голосов из 141. По словам председателя Сейма Юозаса Олекаса, окончательное голосование запланировано на 12 января 2027 года.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США рассмотрят предложение Литвы о создании на ее территории военной базы. По его словам, в республике есть "замечательные люди".