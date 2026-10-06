Поддубный указал на риски для Литвы после снятие запрета на ядерное оружие

Литве указали на риски безопасности после снятия запрета на ядерное оружие Поддубный указал на риски для Литвы после снятие запрета на ядерное оружие

Москва6 окт Вести.Снятие Литвой конституционного запрета на размещение ядерного оружия на территории страны несет риски для ее безопасности. Об этом заявил военный корреспондент ИС "Вести" Евгений Поддубный в своем канале в мессенджере MAX.

Он отметил, что парламент Литвы уже одобрил эту поправку, финальное голосование запланировано на начало следующего года.

Безусловно, снятие конституционного запрета само по себе еще не означает, что ядерное оружие появится в Литве тотчас: для этого нужны отдельные решения альянса, соответствующая инфраструктура и процедуры согласования внутри НАТО. Но сам факт устранения юридического барьера – это маркер нарастающей милитаризации региона. Данный шаг Литвы носит откровенно провокационный характер. Появление стратегических вооружений вблизи российских границ меняет баланс угроз и требует от России ответных мер военно‑технического характера заявил Поддубный

Военкор также указал на риски, которые будет нести Литва после снятия запрета на ядерное оружие.

Подобные шаги несут риски не только для стратегического баланса, но и для безопасности самой Литвы. Размещение ядерного оружия автоматически повышает статус ее территории как приоритетной цели, если дело дойдет до прямого вооруженного конфликта отметил он

Ранее сейм (парламент) Литвы в первом чтении поддержал поправку, предусматривающую исключение из конституции запрета на размещение ядерного оружия на территории страны. За инициативу проголосовали 106 депутатов, 18 выступили против, еще шестеро воздержались.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты рассмотрят предложение Литвы о создании на ее территории военной базы.