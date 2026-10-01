Депутат сейма: Латвия разрешит разместить у себя ядерное оружие Депутат Латковскис: Латвия готова разместить у себя ядерное оружие

Москва1 окт Вести.Депутаты сейма Латвии готовы поддержать законопроект, который разрешит размещение ядерного оружия в стране, заявил глава комиссии по национальной безопасности сейма Айнарс Латковскис.

Поэтому, если мы вместе решим, что помимо ядерного щита [разрешим] размещение ядерного оружия или ядерных боеголовок здесь, в Латвии, то это станет шагом в правильном направлении. Размещение ядерных боеголовок в Латвии делает страну сильнее, а не более уязвимой отметил Латковскис

Президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что страна готова разместить у себя ядерное оружие, если НАТО примет на этот счет коллективное решение, и если возникнет такая необходимость.

Ринкевич напомнил также, что в латвийской конституции нет запрета на размещение в стране ядерного оружия.