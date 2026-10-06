Трамп рассказал о перспективах появления американской военной базы в Польше Трамп: США могут создать военную базу на территории Польши

Москва6 окт Вести.США могут создать новую военную базу на территории Польши. Об этом сообщил глава Белого дома Дональд Трамп в ходе общения с журналистами.

Таким образом он ответил на вопрос о перспективах появления военной базы США на территории Польши, передает ТАСС.

Это может произойти. Они (поляки) очень этого хотят. Они этого хотят, а мне нравится президент [Польши Кароль Навроцкий], я его поддерживал [в ходе его избирательной кампании] ответил американский лидер

Он также рассказал, что США рассмотрят предложение Литвы о создании на ее территории военной базы.

До этого издание The Hill заявило, что администрация Дональда Трампа рассматривает варианты перевода части американских военнослужащих в Западное полушарие из Европы для борьбы с наркокартелями.