The Hill: глава Пентагона допустил переброску военнослужащих США из Европы The Hill: Хегсет допустил переброску военных США из Европы в Латинскую Америку

Москва5 окт Вести.Часть американских военнослужащих из Европы может быть передислоцирована в страны Западного полушария на фоне расширения кампании администрации Дональда Трампа против наркокартелей в Латинской Америке. Об этом сообщило издание The Hill со ссылкой на заявление главы Пентагона Пита Хегсета.

Мы определенно расширяем наше присутствие в Центральной и Южной Америке вместе с партнерами сказал глава американского военного ведомства

Хегсет заявил, что США заключили соглашения с Эквадором, Гондурасом, Гватемалой и Панамой. Он отметил, что американская стратегия национальной безопасности и оборонная политика предусматривают более активное распределение ответственности с европейскими союзниками.

Ранее Хегсет объявил о создании в составе вооруженных сил США нового Автономного боевого командования (Autonomous Warfare Command), которое специализируется на беспилотных системах. Он отметил, что новая структура формируется для масштабного развития автономных и роботизированных возможностей во всех видах вооруженных сил.