Москва5 октВести.Часть американских военнослужащих из Европы может быть передислоцирована в страны Западного полушария на фоне расширения кампании администрации Дональда Трампа против наркокартелей в Латинской Америке. Об этом сообщило издание The Hill со ссылкой на заявление главы Пентагона Пита Хегсета.
Мы определенно расширяем наше присутствие в Центральной и Южной Америке вместе с партнерамисказал глава американского военного ведомства
Хегсет заявил, что США заключили соглашения с Эквадором, Гондурасом, Гватемалой и Панамой. Он отметил, что американская стратегия национальной безопасности и оборонная политика предусматривают более активное распределение ответственности с европейскими союзниками.
Ранее Хегсет объявил о создании в составе вооруженных сил США нового Автономного боевого командования (Autonomous Warfare Command), которое специализируется на беспилотных системах. Он отметил, что новая структура формируется для масштабного развития автономных и роботизированных возможностей во всех видах вооруженных сил.