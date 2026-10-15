NYT: США направляют в Латинскую Америку сотни военных для борьбы с наркотрафиком

США перебрасывают сотни военных в страны Латинской Америки NYT: США направляют в Латинскую Америку сотни военных для борьбы с наркотрафиком

Москва15 окт Вести.Пентагон направляет в страны Латинской Америки несколько сотен военнослужащих Сухопутных войск США для участия в совместных учениях, сообщила The New York Times (NYT).

По данным газеты, этот шаг связан с расширением проводимой Вашингтоном кампании по борьбе с наркотрафиком.

В частности, началась переброска 600 американских военнослужащих в Панаму, где они будут проходить боевую подготовку в условиях джунглей.

В дальнейшем их планируют задействовать в маневрах с военными Колумбии и Гондураса, а также привлечь к поддержке рейдов Сил специальных операций США против подозреваемых в наркоторговле, говорится в материале.

Эти маневры носят временный характер, но, продолжает издание, могут стать постоянной практикой военного присутствия США в Южной Америке.

С осени 2025 года американские военные в рамках операции "Южное копье" по борьбе с наркотрафиком наносят удары по судам в Карибском море и восточной части Тихого океана.

14 октября The Wall Street Journal сообщила, что авиаудары США не способны остановить рекордный рост производства кокаина.

По сведениям издания, за последние 13 месяцев американские военные уничтожили более 70 судов. В результате наркоторговцы лишились дохода от продажи кокаина на сумму 1,5 миллиарда долларов.

Однако жертвами таких операций стали почти 240 человек, а в Соединенные Штаты по-прежнему поступают огромные объемы кокаина, заключила The Wall Street Journal.