США нанесли удар по судну с наркоторговцами в Карибском море, четверо погибли

Военные США ударили в Карибском море по лодке наркоторговцев, убиты четверо США нанесли удар по судну с наркоторговцами в Карибском море, четверо погибли

Москва5 окт Вести.В Карибском море был нанесен удар по судну, которое по данным американских военных перевозило наркотики. Об этом сообщило Южное командование Вооруженных сил США (SOUTHCOM).

Судно было вовлечено в перевозку наркотиков. В результате операции были убиты четверо наркотеррористов говорится в сообщении командования в социальной сети X

В SOUTHCOM отметили, что указанное судно следовало по "установленным маршрутам наркотрафика в Карибском море"​​​.

Ранее военные США уничтожили плавучую заправочную станцию в Тихом океане после того, как американская разведка якобы подтвердила ее связь с эквадорской наркотеррористической группировкой Los Choneros.

До этого США уничтожили судно наркоторговцев в Тихом океане.