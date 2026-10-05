Москва5 октВести.В Карибском море был нанесен удар по судну, которое по данным американских военных перевозило наркотики. Об этом сообщило Южное командование Вооруженных сил США (SOUTHCOM).
Судно было вовлечено в перевозку наркотиков. В результате операции были убиты четверо наркотеррористовговорится в сообщении командования в социальной сети X
В SOUTHCOM отметили, что указанное судно следовало по "установленным маршрутам наркотрафика в Карибском море".
Ранее военные США уничтожили плавучую заправочную станцию в Тихом океане после того, как американская разведка якобы подтвердила ее связь с эквадорской наркотеррористической группировкой Los Choneros.
До этого США уничтожили судно наркоторговцев в Тихом океане.