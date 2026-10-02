NYT: береговая охрана США перехватила судно с топливом для Кубы

Береговая охрана США пресекла тайную поставку нефтепродуктов на Кубу NYT: береговая охрана США перехватила судно с топливом для Кубы

Москва2 окт Вести.Береговая охрана США перехватила в Карибском море грузовое судно, перевозившее топливо на Кубу, сообщает газета New York Times со ссылкой на заявление ведомства.

Судно длиной около 90 метров остановили 5 сентября между Кубой и Мексикой​​​. В Береговой охране заявили, что судно подозревалось в использовании методов так называемого "теневого флота" для уклонения от обнаружения говорится в издании

Судно Grace подозревают в использовании маневров, характерных для "теневого флота". Оно пыталось скрыть свой маршрут от властей, предположительно отключая транспондеры (датчики местоположения). Точное количество топлива на борту Grace американская сторона не раскрывает.

Ведомство также подтвердило, что прошлым летом перехватило еще одно судно - Jaira Provider, на борту которого находилось около 210 тысяч галлонов топлива, также предназначавшегося для Кубы.

Ситуация с поставками резко обострилась в январе, когда после отстранения Николаса Мадуро прекратились поставки нефти от традиционных партнеров Кубы - Венесуэлы и Мексики.

Из-за жесткого дефицита энергоресурсов на острове регулярно происходят масштабные отключения света, нарушена работа больниц и систем водоснабжения.

Открытое море не является убежищем от беззакония. Участники теневого флота, которые используют обманные методы для незаконной деятельности, не смогут избежать правосудия приводит газета слова коменданта Береговой охраны США адмирала Кевина Ландэя

Ведомство не уточнило объем находившегося на борту топлива и не раскрыло, каким образом установило его предназначение для Кубы, сославшись на разведывательные данные.

Ранее в армии США сообщили об ударе по судну наркоторговцев в Карибском море.